Появились новые подробности о погибших в России подводниках

В результате пожара на российском глубоководном аппарате ВМФ погибли семь капитанов первого ранга и два героя России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Российский президент отметил, что трагедия произошла на необычном научно-исследовательском судне.

"Экипаж – высокопрофессиональный, в соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших – семь – капитаны первого ранга, двое – герои России", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что это "большая потеря для флота, да и вообще для армии".

Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы координировать работу комиссии по выявлению причин пожара.

Ранее во вторник стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на некой атомной глубоководной станции, которую в России называют "научно-исследовательским глубоководным аппаратом".

Также СМИ сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Источник: korrespondent.net