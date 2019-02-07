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02. 07. 2019

Зеленский пообещал защищать украинский язык

Президент Украины Владимир Зеленский будет защищать украинский язык. Об этом он сказал в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 2 июля.

В частности, президент поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку Украины.

"Благодарю каждого из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерское и социальное дело, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса Украины.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне было опубликовано руководителя Офиса президента интервью Андрея Богдана, в котором тот предложил Донбассу разрешить русский язык как региональный.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук подчеркнул, что заявление Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личной позицией.

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Источник: korrespondent.net

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