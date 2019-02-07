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02. 07. 2019

Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику


Президент Владимир Зеленский признался, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вдохновил его пойти в политику. Об этом президент Украины заявил на встрече с канадским премьером в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 2 июля.
 
"Канада действительно другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - сказал Зеленский.
 
Президент добавил, что Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику


Зеленский в Канаде рассказал о курсе в ЕС и НАТО
 
Напомним, Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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