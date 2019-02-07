Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику

Президент Владимир Зеленский признался, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вдохновил его пойти в политику. Об этом президент Украины заявил на встрече с канадским премьером в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 2 июля.
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Источник: korrespondent.net
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