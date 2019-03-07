Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2019, среда, 00:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
03. 07. 2019

Зеленский пояснил, как достичь мира на Донбассе


Президент Владимир Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во вторник, 2 июля, в Торонто, передает пресс-служба главы государства.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал президент.

Зеленский отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики. "Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил правительство Канады за понимание этого и консолидацию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и санкционной политики.

Напомним, Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Президент Украины заявил, что премьер Канады – один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.