Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, которые зарегистрированы кандидатами в депутаты на парламентские выборы. Об этом спикер ВР сообщил на своей странице в Facebook вечером 2 июля.



"Это – грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине. Как председатель Верховной Рады безотлагательно обращаюсь с запросом к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной пограничной службе с требованием немедленно предоставить сведения о нахождении этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства", – написал Парубий.











В то же время, члены ЦИК готовы пересмотреть свое решение. "Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала секретарь ЦИК Наталья Бернацька на своей странице в Facebook. "Считаю делом чести ЦВК истребовать еще раз документы, подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария! Завтра подниму этот вопрос в ЦВК и думаю, что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы,не дожидаясь запросов ЦВК, предоставить имеющуюся информацию!" – отметила еще один член комиссии Ирина Ефремова. По его словам, это даст основания для ЦИК отменить решение о регистрации. "Закон (о люстрации – ред.) должен действовать. Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", – резюмировал спикер парламента.



Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты. Экс-регионал будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины. Также Центризбирком зарегистрировал Шария кандидатом в нардепы. Блогера выдвинула на выборы в Раду под первым номером его собственная политсила.

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Источник: korrespondent.net