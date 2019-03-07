Сильное землетрясение произошло у берегов Австралии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник, 2 июля, в Индийском океане, южнее побережья Австралии, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 1086 км к северо-западу от города Олбани на юге страны.
Сведений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений
Напомним, 18 июня магнитудой 6,8 произошлона северо-востоке Японии. В результате пострадал 21 человек и вышло предупреждение о цунами.
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Источник: korrespondent.net
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