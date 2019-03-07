Канада будет поставлять Украине бронетехнику

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник, 2 июля, в Торонто, сообщает пресс-служба главы государства.



"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение", - сказал канадский премьер.



Трюдо отметил, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.



"И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", - сказал он.



Премьер Канады подчеркнул, что для Украины важна поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается.







В свою очередь Зеленский заявил, что принято принципиальное решение о поставках Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине. По его словам, стороны договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере. "Мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России", - подчеркнул Трюдо.

Напомним, Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Президент Украины заявил, что премьер Канады – один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net