Экс-регионала Иванющенко сняли с розыска



Министерство внутренних дел сняло из розыска бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, передает Украинская правда 2 июля.

В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они выяснили о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

"20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", - рассказал спикер Нацполиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", - сообщил Тракало.

В полиции отметили, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

Напомним, Иванющенко инкриминировали незаконное обогащение на 72 млн швейцарских франков (82 млн долларов) и завладение 170 млн гривен государственных средств, полученных Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу.



В 2017 году Европейский суд снял санкции, введенные ЕС в отношении Иванющенко.

Источник: korrespondent.net