ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио



Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио, сообщает пресс-служба ЦИК.

Эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.

"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", - заявили в ЦИК.

Кроме этого, Центризбирком зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.



Ранее сообщалось, что ЦИК резко увеличил количество заказанных бюллетеней. Это при том, что парламентские выборы проигнорировали 94% партий.

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Источник: korrespondent.net