ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио

Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио, сообщает пресс-служба ЦИК.
Ранее сообщалось, что ЦИК резко увеличил количество заказанных бюллетеней. Это при том, что парламентские выборы проигнорировали 94% партий.
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Источник: korrespondent.net
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