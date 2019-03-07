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03. 07. 2019

Погибшие российские подводники служили в секретной части в Питере


Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки РФ, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга, сообщает местное издание Фонтанка.

Отмечается, что погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России. Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.

Напомним, накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. В их числе - семеро капитанов первого ранга, двое Героев России.

Возгорание произошло не на самой субмарине, а на некой атомной глубоководной станции, которую в России называют "научно-исследовательским глубоководным аппаратом". По данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Источник: korrespondent.net

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