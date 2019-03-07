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03. 07. 2019

Стрельба произошла в торговом центре в США: есть раненные


Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно в американском штате Калифорния, сообщает CBS.

По предварительным данным, стрельбу вели два человека на восьмом этаже центра вечером 2 июля.

Двое пострадавших были госпитализированы. Полиция пока не называет причины стрельбы. Никто не арестован.

Напомним, ранее в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Также в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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