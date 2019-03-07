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03. 07. 2019

Названы четыре претендента на пост главы Европарламента

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента. Об этом говорится в распространенном во вторник, 2 июля, сообщении пресс-службы ЕП.

Среди кандидатов двое женщин - немка Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, а также двое мужчин - представитель союза партий социалистической направленности Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции Европейские консерваторы и реформисты.

О кандидатах от других политических объединений в настоящий момент не сообщается.

Как напомнили в пресс-службе организации, выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство. Если ни один не победит в первом туре, они наравне с новыми кандидатами могут быть вновь выдвинуты во втором и третьем турах.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты.

Также сообщалось, что на саммите Евросоюза три раза перенесли начало заседания. Туск проводил переговоры относительно кадровых назначений с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Источник: korrespondent.net

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