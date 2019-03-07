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03. 07. 2019

В Ливии разбомбили центр мигрантов: 40 погибших

По меньшей мере 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом в среду, 3 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, еще около 80 человек получили ранения.

Как передает Agence France-Presse, представители центра, расположенного в пригороде Триполи, Таджуре, утверждают, что за авианалетом стоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Хафтар 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи. По данным ВОЗ, с начала боевых действий более 650 человек погибли, ранения получили свыше 3,5 тысяч.

В Ливии царит двоевластие. На востоке страны действует парламент с временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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Источник: korrespondent.net

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