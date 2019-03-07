На Донбассе снизилось количество обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ООС, один украинский военный получил боевое травмирование. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты восемь раз применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Были обстреляны опорные пункты украинских военных возле населенных пунктов Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Красногоровка, Широкино; Новолуганское, Болотное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

Там также сообщили, что по данным разведки 2 июля один противник был уничтожен и двое ранены.

От начала текущих суток, 3 июля, вражеских обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, за сутки 1 июля на Донбассе было зафиксировано 25 обстрелов, ВСУ и "ЛДНР" понесли потери.

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Источник: korrespondent.net