Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2019, среда, 09:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
03. 07. 2019

На Донбассе снизилось количество обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ООС, один украинский военный получил боевое травмирование. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты восемь раз применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Были обстреляны опорные пункты украинских военных возле населенных пунктов Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Красногоровка, Широкино; Новолуганское, Болотное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

Там также сообщили, что по данным разведки 2 июля один противник был уничтожен и двое ранены.

От начала текущих суток, 3 июля, вражеских обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, за сутки 1 июля на Донбассе было зафиксировано 25 обстрелов, ВСУ и "ЛДНР" понесли потери.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.