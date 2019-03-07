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03. 07. 2019

Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна "внести свой вклад" по установлению мира на Донбассе. Об этом политик в среду, 3 июля, написал в микроблоге Twitter.

"Отличная встреча с украинским президентом Зеленским - явная приверженность миру на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад", - написал Волкер.

Также политик отметил, что Зеленский заявил о своей твердой приверженности реформе Украины, которую США полностью поддерживают.

Great meeting with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa -- clear commitment to peace in Donbas, but Russia needs to do its part. He pledged his strong commitment to reforming Ukraine which we fully support. pic.twitter.com/9tanBHL1ZV

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 3, 2019

Ранее сообщалось, что Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе.

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. 

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Источник: korrespondent.net

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