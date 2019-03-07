Суды решают. Скандалы с регистрацией кандидатов

До парламентских выборов в Украине осталось уже меньше месяца, а ЦИК все никак до конца не может разобраться с регистрацией отдельных кандидатов в депутаты.

Точнее ЦИК то разобралась, но у украинских судов свое видение этих вопросов.

Корреспондент.net собрал последние скандалы из-за регистрации кандидатов в депутаты.

Человек Януковича

Одно из требований к кандидатам в депутаты - это проживание в Украине в течение последних пяти лет. Бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев бежал из страны в феврале 2014 года вместе со своим боссом. Но на этих парламентских выборах решил стать депутатом.

23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

В тоже время Клюев утверждает, что последние 5 лет проживает в городе Донецк, а Донецк – это украинская территория. Поэтому нет оснований отказывать Клюеву в регистрации кандидатом.

В феврале 2017 года Клюев появился в эфире программы Право знать российского телеканала ТВЦ и тогда не отрицал, что с момента бегства из Киева находится на территории РФ. В то время российские СМИ часто писали о том, что Андрея Клюева видели в подмосковной Жуковке, элитном поселке на Рублевском шоссе.

1 июля Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы. И во исполнение решения суда ЦИК вынужден был зарегистрировать Клюева.

"Мы обязаны выполнить решение суда... Решение суда было повторно рассмотрено, и у нас нет других документов, которые бы нам позволили рассмотреть... Одинаковое (решение, аналогичное предыдущему), по сути, мы принять не можем", – завил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Он подчеркнул, что ведомство обязано выполнить решение суда.

По словам Радченко, у Центризбиркома все еще есть документы, согласно которым, Клюев находится за пределами государства.

"Только проблема в том, что суд их не считает такими, которые достаточно доказывают это", – говорят в ЦИК.

Позиция правоохранителей

Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности Украины. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указанно 28 февраля 2014 года.

ГПУ утверждает, что Клюев 21-23 февраля 2014 года сопровождал Януковича в пути из РФ в Крым, затем мог пересекать границу Украины исключительно вне таможенного контроля.

Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что в декабре 2016-го Клюев на судебных заседаниях Дорогомиловского суда в Москве давал показания "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом".

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил , что Клюев в мае 2019 года информировал Интерпол о том, что находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.

У ГПУ даже есть решение суда о задержании Клюева.

Что будет дальше?

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что “ большинство членов Центризбиркома готовы собраться завтра (3 июля) утром и пересмотреть свое решение ” по Клюеву.

“Все, что для этого нужно - предоставление любых других доказательств от любого правоохранительного органа о том, что Андрей Клюев проживал все это время в Российской Федерации. И если я все правильно понимаю, к утру Центризбирком получит такие доказательства и примет правильное решение”, - отметил нардеп.

История Шария

Блоггер, собственно, и сам не скрывает, что последние годы проживает за границей.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Шарию на основании информации из сети, не получив официального подтверждения, что блоггер не живет в Украине, говорится в решении Шестого апелляционного административного суда.

Верховный суд также обязал Центризбирком "повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом".

Центризбирком ссылался на канал на YouTube жены Шария, статьи в онлайн-изданиях и обращения Комитета освобождения политзаключенных Украины, адресованных президенту Литовской республики Дали Грибаускайте.

Кроме того, ЦИК обращалась в Государственную пограничную службу с запросом относительно пересечения Шарием границы Украины. Пограничники ответили, что "информация о данном лице отсутствует".

Суд решил, что сведения из интернет-источников не могут считаться обоснованным при отсутствии подтверждений Госпогранслужбы, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и тому подобное.

В итоге, во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты.

Шария разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Согласно информации на сайте МВД, правоохранители считают, что он исчез 7 февраля 2012. По Шарию у следствия есть судебное постановление об аресте.

Протесты

На Майдане Незалежности в Киеве устроили акцию протеста против того, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты.

В акции приняли участие несколько сотен человек, запускали дымовые шашки. Протестующие принесли плакаты с надписями: "Сепарам не место в Раде. Мы все видим", "Мы устали от дерьма", "Судьи сядут".

Источник: korrespondent.net