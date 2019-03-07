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03. 07. 2019

В Раде появился законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной Раде во вторник, 2 июля, зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Проект закона против нецензурной лексики, который языком оригинала также называется как "про дематюкацію мови" был внесен народным депутатом Ольгой Богомолец.

Во вторник он был передан на рассмотрение и зарегистрирован аппаратом парламента. Теперь его должны рассмотреть профильные комитеты Рады.

Подробности документа пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Раду принесли заказ из фастфуда с матерной надписью.

Напомним, в 2017 году на окне Верховной Рады появилась матерная надпись маркером. Автора довольно быстро поймали – им оказался житель Черниговской области 1992 года рождения.

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Источник: korrespondent.net

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