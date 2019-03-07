В Украине обесточены более 500 населенных пунктов

В 13 областях Украины остаются обесточенными 525 населенных пунктов. Отключение электроэнергии вызвало недавнее ухудшение погоды - сильный ветер, дождь, град. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Днепропетровская - 163, Черниговская - 110, Винницкая - 57, Николаевская - 41, Черновицкая - 38, Кировоградская - 35, Донецкая - 26, Луганская - 14 Запорожская - 12 Житомирская - 11, Сумская - 9, Черкасская - 6, Киевская – 3", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Черновицкой области 2 июля в результате обвала деревьев пострадало два человека. В 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и шесть объектов социальной сферы.

Также ветер повалил деревья в семи населенных пунктах Томашпольского, Тульчинского и Черновицкого районов Винницкой области. Частично повреждены крыши жилых домов (количество уточняется) и девять объектов социальной сферы. Жертв и пострадавших нет.

В городе Днепр в результате повреждения газопроводов прекращено газоснабжение в селах Новопилля (2,2 тыс. абонентов), Желтое (86 абонентов) и в Кривом Роге (19 абонентов). В Кривом Роге также частично повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры.

Напомним, накануне сообщалось о 600 обесточенных населенных пунктах.

Ранее в ГСЧС также предупреждали о высокой пожарной опасности.

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Источник: korrespondent.net