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03. 07. 2019

Молодые украинцы смогут въезжать в Канаду по упрощенной процедуре

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо рассказал о программе, которая предусматривают для молодежи двух стран взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до одного года по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал Владимир Зеленский.

Он сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

"Мы на это смотрим, как еще на один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей сферы IT и других отраслей.

Зеленский подчеркнул, что это будет способствовать созданию большего количества рабочих мест и улучшению отношения между двумя странами.

Самую высокую башню Канады подсветили в честь Украины

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Во вторник он провел ряд встреч, в частности - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Источник: korrespondent.net

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