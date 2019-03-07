Польшу поразила масштабная засуха

В Польше 14 из 16 воеводств были поражены засухой. Об этом свидетельствует доклад Института почвоведения и культивирования растений, сообщает Radio Poland в среду, 3 июля.

Доклад описывает период с 1 мая по 30 июня. В сравнении с предыдущим исследованием за период с 21 апреля по 20 июня, количество населенных пунктов, которым грозит недостаток воды, возросло на 670.

Согласно исследованию, 28% сельскохозяйственных земель в 14 воеводствах пострадали от засухи. Все зерновые культуры подверглись засухе, включая весенние и зимние зерновые, картошку, овощи, сахарную свеклу и хмель.

Ученые заявили, что наибольшую угрозу засуха представляет для яровых зерновых культур. Засуха поразила эти культуры в 1219 польских населенных пунктах, а это 49,21% всех населенных пунктов Польши.

Напомним, что ранее ученые обнародовали прогноз по борьбе с глобальным потеплением.

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Источник: korrespondent.net