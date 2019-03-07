В МВФ знают, как вдвое увеличить рост ВВП Украины

В Международном валютном фонде считают, что проведение реформ в Украине позволит вдвое увеличить рост экономики. Об этом сказал первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон во время конференции в Торонто накануне, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", - сказал Липтон.

Он подчеркнул, что уверен в возможности Украины обеспечить с помощью реформ ускоренный экономический рост. Однако если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, если останутся не реформированными институции, этого не произойдет, отметил он.

По словам Липтона, Украине следует определиться с четким выбором. "Именно сейчас настал момент выбора - с новой администрацией (президента. - ред.), а вскоре - и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ... ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", - добавил он.

Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, Липтон указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов. "Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно - строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и установление правового поля, где "контракт - это контракт", - отметил он.

Отметим, накануне Липтон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский, который находится с визитом в Канаде. Украинский президент в ходе встречи подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для Киева и пригласил представителей фонда посетить Украину после формирования нового правительства с целью достижения договоренности по новой программе.

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Источник: korrespondent.net