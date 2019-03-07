В Италии посадили трех наемников, воевавших на Донбассе

Суд итальянской Генуи вынес приговоры трем итальянским наемникам, воевавшим против Украины на Донбассе, сообщает местное издание Il Tirreno.

Антонио Катальдо (35 лет, провинция Неаполь) получил 2 года и 8 месяцев заключения, Олси Крутани (39 лет, албанец, проживающий в Милане) - 2 года и 8 месяцев, Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, проживающий в Парме) - 1 год и 4 месяца.

Им были предъявлены обвинения в незаконном ведении боевых действиях в интересах иностранного государства. Первые двое также были признаны виновными в вербовке наемников, поэтому получили более длительные сроки заключения.

Еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске: Андреа Палмере (которого считают организаторов группы), Габриэле Каругати ("Архангел", бывший охранник торгового центра в Ломбардии, сын Сильван Марин, бывшей руководительницы партии Лига Севера в городе Каирате, провинция Варезе), а также Массимилиано Кавалльери по прозвищу "Спартак", неофашист из Брешии.

Расследование дела началось после обнаружения вещественных доказательств при обыске у группы неофашистов в провинции Специя в августе 2018 года.

Следствие установило, что розыск наемников в Италии и отправку их на Донбасс, прикрывали гуманитарными операциями.

Карабинеры обнародовали видео, благодаря был идентифицирован один из задержанных – Владимир Вербицкий. Он отправился на Донбасс в мае 2015 года, там вступил в ряды группировки "Русич", воевал под позывным "Парма". Первые два месяца не показывал своего лица, но позже прятаться перестал. На одном из видео, которое сепеаратисты выложили на YouTube, видно, как его учат корректировать огонь артиллерии. На камеру "Парма" рассказал, что ему 21 год и он считает себя "русским", несмотря на то, что вырос в Италии, куда переехали из Молдовы его родители.

Олси Крутани - ветеран войны в Чечне и владелец спортзала в Милане. Именно в его спортзале, по версии следствия, происходила вербовка наемников.

Вербовщиков выступал Антонио Катальдо, который считался опытным наемником, поскольку воевал в Ливии и был в плену у боевиков Каддафи.

Андреа Пальмери, футбольный ультрас из Тосканы, был осужден на родине в феврале 2014 года и сбежал из-под домашнего ареста на территорию "ЛНР". Считает следствие, что именно он был посредником между местными сепаратистами и иностранными наемниками.

Информацию о наемниках, которые были осуждены, итальянским силовикам передало украинское посольство.

В местной прессе пишут о 30 гражданах Италии, воевавших на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине воевавший за "ДНР" бразилец получил 13 лет тюрьмы.

Задержанный с документами "ЛНР" сепаратист вышел под залог

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Источник: korrespondent.net