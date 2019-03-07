Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявил, что по предварительным подсчетам Украине понадобится больше 10 миллиардов евро, чтобы восстановить Донбасс после военных действий. Об этом сообщила пресс-служба президента в среду, 3 июля.

Зеленский также пригласил зарубежных инвесторов посетить форум в Украине, где будут обсуждать этот вопрос.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведем форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал президент.

Напомним, что ранее Зеленский отметил возможность достижения мира на Донбассе дипломатическим и политическим путем, а также назвал приоритетом для Украины сотрудничество с МВФ.

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Источник: korrespondent.net