В Украине готовится большая приватизация - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и рассказал ему о подготовке большой приватизации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 3 июля.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский Мюллеру в Торонто во вторник.

Зеленский также подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады. Президент напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Владимир Зеленский также заявил, что в Украине готовится большая приватизация.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

Напомним, что ранее Зеленский пояснил, как достичь мира на Донбассе, а также оценил стоимость восстановления региона после военных действий.

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Источник: korrespondent.net