Ураган в Кривом Роге задержал 10 поездов

В Кривом Роге и Днепре из-за урагана задержались в пути около десяти поездов. Об этом в среду, 3 июля, сообщил глава правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Как отметил Кравцов, 2 июля в Кривом Роге ураган оставил без света практически весь город, пострадала и железная дорога.

"Какое-то время на станциях отсутствовало напряжение в контактной сети. Из-за обесточивания участков мы приняли оперативное решение пустить пассажирские поезда на электрифицированных участках под теплотягой. Из-за непогоды в пути задержались около 10 поездов", - сообщил он.

Руководитель Укрзализныци также сообщил, что железнодорожники боролись с последствиями непогоды всю ночь, посколку стихия перекинулась на Днепр.

"На Криворожской и Днепровской дирекции движение уже максимально восстановили", - добавил он.

Кравцов также сообщил о сбоях в графике двух поездов: № 75 Кривой Рог – Киев и № 6501 Пятихатки-Пасс. - Кривой Рог-Главный.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды в Украине были обесточены более 500 населенных пунктов. Днем ранее эта цифра превышала отметку 600.

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Источник: korrespondent.net