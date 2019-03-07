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03. 07. 2019

Парубий: Зеленский сорвал сроки подписания законов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Владимира Зеленского в срыве сроков рассмотрения законов и призвал дать ответ по закону о временных следственных комиссиях, который включает норму об импичменте президента. 

"Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по поводу закона, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней, должно быть или вето или объяснения и дополнения или поддержка этого закона", – сказал Парубий на заседании парламента в среду, 3 июля.

По его словам, в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето на данный закон.

"К сожалению документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизироваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения", - сказал спикер Рады.

Парубий также отметил, что 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте. "Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов", - сказал он.

Парламент одобрил создание спецкомиссий, которые будут расследовать преступления президента 6 июня. Парубий передал его на подпись президенту 12 июня.

Перед этим нардепы отказались рассматривать закон Зеленского об импичменте. 

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Источник: korrespondent.net

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