На заседании Рады присутствуют менее 50 депутатов

Верховная Рада в среду, 3 июля, рассматривает поправки в проект Избирательного кодекса при почти пустом сессионном зале, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в начале утреннего заседания, согласно данным на табло парламента, в сессионном зале было зарегистрировано 256 карточек народных депутатов. В то же время в зале в то время присутствовали всего 56 народных депутатов.

После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок в Избирательный кодекс. На тот момент в зале остался всего 41 народный депутат.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что вчера парламент завершил работу на рассмотрении поправки №2301, то есть "более половины поправок пройдено".

В начале вечернего заседания Верховной Рады 2 июля в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя было зарегистрировано 281.

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Источник: korrespondent.net