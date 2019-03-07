На Харьковщине полицейские попали под подозрение из-за смерти ребенка

Два инспектора по ювенальной превенции полиции подозреваются в служебной халатности, которая привела к смерти 3-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области в среду, 3 июля.

Трагедия случилась в городе Купянске, Харьковской области в сентябре 2018 года. Бабушка девочки неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки, потому что с ребенком жестоко обращалась его мать и отчим.

"Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. А 21-летний ювенальный инспектор ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами, во время которых двери дома им не открывали.

Несмотря на это, правоохранители не сообщили в соответствующие органы и службы по делам детей о возможном факте угрозы здоровью малолетнего ребенка.

После обращения бабушки в больницу, медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка. По данному факту полиция начала уголовное производство по статье о нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК). Однако даже после поручений следователя ювенальные инспекторы не проверяли условия проживания ребенка и не допрашивали родителей.

"Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что в сентябре 2018 года девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла", - сказано в сообщении прокуратуры.

Подозреваемые сотрудники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.

Производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде. 30-летнюю женщину и ее 40-летнего сожителя обвиняют в пытках, нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц. Им грозит пожизненное лишение свободы согласно ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Напомним, что ранее полиция заявила про больше 50 убийств детей с начала года и обратилась в Верховную Раду с просьбой ужесточить наказание за преступления против детей.

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Источник: korrespondent.net