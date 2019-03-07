Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2019, среда, 13:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
03. 07. 2019

Непогода в Украине: упавшие деревья травмировали четырех человек

В результате непогоды в Украине за минувшие сутки пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 3 июля.

Так, в Черновицкой области в результате падение деревьев пострадали два человека.

Кроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Также два человека пострадали от падения дерева на автобусную остановку в Днепре.

В связи с непогодой произошло падение около 191 дерева, в частности в городе Кривой Рог - 152 дерева, а в городе Днепр - 25 деревьев.

Кроме того, в Кривом Роге подразделение ГСЧС спасло двух человек, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине обесточено 525 населенных пунктов в 13 областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.