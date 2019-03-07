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03. 07. 2019

В Харьковской области в тройном ДТП погибли два человека

В результате аварии на 106 км автодороги Красноград-Перещепино вблизи города Красноград погибли два человека. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в среду, 3 июля.

Установлено, что 37-летнему сумчанину за рулем легкового автомобиля Mercedes во время движения стало плохо, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Mercedes с последующим столкновением этого авто с рейсовым автобусом сообщением Сумы-Запорожье.

"На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы", – говорится в сообщении.

В результате ДТП в рейсовом автобусе никто не пострадал.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области в тройном ДТП погибли два человека

Накануне возле села Благодатное Арбузинского района Николаевской области произошло ДТП с участием пассажирского и грузового микроавтобусов. Тогда один человек погиб и 15 пострадали.

Также сообщалось, что на Волыни столкнулись "скорая" и грузовик. В результате погиб пациент и его дочь.

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Источник: korrespondent.net

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