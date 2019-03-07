Студентка из Дании стала самым молодым депутатом в истории Европарламента

В новом составе Европарламента, который начал работу 2 июля, будет работать самый молодой депутат в его истории – 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен. Об этом накануне сообщило ВВС.

Отмечается, что на момент избрания на выборах в мае Петер-Хансен еще училась в университете. Она стала евродепутатом от партии Зеленых и вошла во фракцию Зеленые – Европейский свободный альянс.

По мнению Петер-Хансен, Европарламент сейчас более прогрессивен, чем Еврокомиссия и Европейский Совет в решении проблемы изменения климата. Она выразила надежду, что ЕС в целом сохраняет преданность Парижскому климатическому соглашению.

"Перемещение 3000 человек из Брюсселя в Страсбург каждый месяц неблагоприятно для климата", – сказала она, добавив, что действительно думала о том, как уменьшить свой углеродный след при поездках на парламентские сессии.

Она сказала, что намерена ехать прямо в Страсбург из Брюсселя на поезде, а не летать в Данию и обратно между заседаниями.

Предыдущим рекордсменом среди молодых депутатов Европарламента была немка Илка Шредер, которой был 21 года и 5 месяцев на момент избрания в 1999 году.

Напомним, четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента. Выборы главы ЕП пройдут сегодня путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство.

Накануне стало известно, что на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты, кроме главы Европарламента.

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Источник: korrespondent.net