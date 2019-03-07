В Луганской области шахтеры третьи сутки бастуют на глубине 700 м

Горняки шахты Горская госпредприятия Первомайскуголь третьи сутки отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против отключения шахты от электроэнергии. Об этом в среду, 3 июля, сообщает представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его данным, на сегодняшний день в шахте находятся 12 горняков на глубине 700 м, состояние здоровья протестующих удовлетворительное.

"Требование шахтеров не изменилось, они просят гарантий неотключения предприятия от электроэнергии", - отметил Лисянский.

Он также уточнил, что с шахтерами дежурит медицинский работник предприятия и каждое утро к ним спускаются медицинский работник и сотрудник военизированного горноспасательного отряда.

Также Лисянский заявил, что общался с руководством местной прокуратуры и областной полиции, где ему сообщили, что по факту отключения шахты от электроэнергии возбуждено уголовное дело по статьям о нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях и о злоупотреблении властью.

Напомним, накануне сообщалось о шести горняках шахты Горская, которые в знак протеста отказались подниматься на поверхность.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области шахта 1/3 Новогродовская государственного предприятия Селидовуголь прекратит добычу угля в связи с частичным отключением от электроснабжения.

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Источник: korrespondent.net