Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на глубоководном аппарате

По его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил министр на совещании по расследованию причин пожара на борту аппарата в Баренцевом море.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат". При этом он не уточнил, скольким морякам удалось выжить.

Шойгу добавил, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на атомной глубоководной станции.

Также СМИ сообщили, что на борту аппарата было 25 человек, причиной пожара могло стать короткое замыкание.