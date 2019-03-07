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03. 07. 2019

Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на глубоководном аппарате

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал некоторые подробности гибели 14 моряков-подводников глубоководного аппарата ВМФ РФ, сообщает ТАСС в среду, 3 июля.

По его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. 

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил министр на совещании по расследованию причин пожара на борту аппарата в Баренцевом море.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат". При этом он не уточнил, скольким морякам удалось выжить.

Шойгу добавил, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на атомной глубоководной станции.

Также СМИ сообщили, что на борту аппарата было 25 человек, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Источник: korrespondent.net

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