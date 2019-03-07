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03. 07. 2019

Дематюкация: Сети взорвал скандальный законопроект

Украинцы бурно отреагировали на регистрацию в Верховной Раде законопроекта о противодействии сквернословию авторства Ольги Богомолец. В среду, 3 июля, соцсети взорвались шутками и возмущением на тему "дематюкации".

"Прошлись" по депутатской инициативе и коллеги Богомолец. Так, заместитель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики ВР Ольга Червакова отметила по этому поводу, что она бы еще внесла поправку про обязательное ношение шапочки из фольги. "А то вдруг тибетские маги-челубеи посягнут на целостность духовной скрепы", - написала Червакова у себя в Facebook.

Также новость развеселила пользователей соцсетей, которые высмеивают возможное принятие закона.

Cмотрите фотогалерею: Дематюкация: Сети взорвал скандальный законопроект

Как сообщалось, в Верховной Раде во вторник, 2 июля, зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию, который языком оригинала также называется "про дематюкацію мови".

Ранее сообщалось, что в Раду принесли заказ из фастфуда с матерной надписью.

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Источник: korrespondent.net

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