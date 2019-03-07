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03. 07. 2019

Журналиста Страны избили во время акции на Майдане

В Киеве во вторник во время акции на Майдане Незалежности избили журналиста издания Страна Владислава Бовтрука. Он пытался снять участников митинга против регистрации кандидатом в нардепы бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом издание сообщило накануне.

Утверждается, что произошла стычка между поклонниками Шария и его противниками, которую попытался снять журналист.

"Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга – мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист, после чего меня облили водой и начали кричать "тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы. Сейчас иду писать заявление в участок", – рассказал Бовтрук.

Утверждается, что полиция зарегистрировала уголовное производство по факту нападения на журналиста во время выполнения служебных обязанностей.

Издание сообщает, что нападавшим на Бовтрука якобы оказался участник АТО Алексей Цымбалюк, который называл себя "киллером" журналиста Аркадия Бабченко. Позже в СБУ опровергли эту информацию, назвав Цымбалюка "больным человеком".

Также отметим, что в Интернете появилось видео нападения на Владислава Бовтрука. Судя по ролику, полиция диалога увела его от протестующих сразу после того, как он назвал себя журналистом издания Страна.

Напомним, вечером 2 июля в центре Киева прошла акция под названием "Терпеть больше нельзя". Она была направлена против регистрации Андрея Клюева, Анатолия Шария и некоторых других кандидатов на выборы в Верховную Раду.

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Источник: korrespondent.net

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