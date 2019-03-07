Секретарь СНБО объяснил, в чем разница между Зеленским и Порошенко

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский "больше представляет страну", чем предыдущий глава государства Петр Порошенко. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью Украинской правде, опубликованном в среду, 3 июля.

"За этот месяц, который Зеленский был на посту президента, он вырос, очень быстро набрался информации и сформировал позиции… Мне кажется, что Зеленский больше представляет страну (чем Порошенко – ред.). Как человек, он больше апеллирует к людям, которые за ним. Он строит какие-то персональные отношения так, что это не просто он, а это еще и все украинцы за ним", – считает Данилюк.

В отличие от Зеленского, говорит секретарь СНБО, Порошенко "говорил "моя армия" и "мои люди", что не приветствуется на Западе, а также был приверженцем ручного стиля управления.

"Так все строилось. Византийщина. Все дергаются за ниточки. Оп – того министра подергал, оп – другого. Да, много где так происходит. Но у нас это было очень гипертрофированно", – заверил Данилюк.

Также он рассказал, что не видит влияния бизнесмена Игоря Коломойского на президента и его окружение.

"Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии Слуги народа – ред.). Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", – резюмировал секретарь СНБО.

Ранее Александр Данилюк заявил, что считает реальной встречу Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он отметил, что "никто не верит, что они (президенты) встретятся и решат все проблемы".

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Источник: korrespondent.net