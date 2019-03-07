В Украине планируют в пять раз сократить количество таможен

Новый глава таможенный службы Максим Нефедов предлагает сократить количество таможен в Украине в пять раз. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это слишком много. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть", – сказал он.

Как отметил Нефьодов, сейчас в таможенной службе работает 10300 человек, из которых 6000 - это таможенники "с печатями", то есть те, которые физически работают, остальные - это персонал.

"Я против увеличения количества госслужащих. Как либерал я только за их сокращение, но сокращать сейчас можно лишь учитывая административные функции. Просто так сократить 2000 человек невозможно. Однако в контексте объединения таможен это реально. На таможнях, особенно там, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата", - добавил он.

Напомним, в конце июня суд разблокировал конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы. Его победителем стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максима Нефедов.

Житомирского таможенника поймали на взятке через неделю после назначения

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net