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03. 07. 2019

Американский штурмовик случайно сбросил на Флориду учебные бомбы

Штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II ВВС США выпустил три учебных боеприпаса в небе над Флоридой после того, как столкнулся с птицей, говорится на сайте военных.

В заявлении военных сказано, что самолет выпустил учебные снаряды BDU-33, каждый из которых весит чуть больше 11 килограммов. Боеприпас имеет небольшой пиротехнический снаряд, при ударе он выпускает облако дыма.

Учебные снаряды выпустили в двух километрах от шоссе 129. Где они упали, не уточняется. О пострадавших и разрушениях также не известно. Военные призвали всех, кто найдет снаряды, не приближаться к ним.

С 1995 года американские военные самолеты 105 тысяч раз сталкивались с птицами. Общий ущерб от столкновений оценивают в более чем 800 миллионов долларов.

Cмотрите фотогалерею: Американский штурмовик случайно сбросил на Флориду учебные бомбы

Ранее военные США случайно сбросили броневик с самолета. Бронемашина упала в сельской местности.

Напомним, в прошлом году во Франции самолет случайно сбросил "бомбу" на завод. Учебная бомба ранила двоих людей и вызвала панику. 

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Источник: korrespondent.net

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