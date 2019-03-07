В Донецкой области на шахте произошел обвал, есть жертвы

В городе Покровск во время подземных работ погиб горняк. Об этом в среду, 3 июля, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на одном из угледобывающих предприятий Покровска произошел обвал породы, из-за которого был смертельно травмирован 33-летний шахтер.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

Ранее на шахтоуправлении Покровское в Донецкой области за день произошло два смертельных случая. Сначала погиб горнорабочий очистного забоя, а позже машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью.

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Источник: korrespondent.net