Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который накануне ушел в "политический отпуск", рассказал о сути ссоры с президентом Зеленским из-за обмена нотами с Россией по делу о моряках. Об этом он сказал в опубликованном в среду, 3 июля, интервью Лига.net.

По его словам, в ситуации с нотой России по морякам МИД Украины должно было действовать быстро, чтобы не дать возможности России на саммите G20 утверждать, что "мяч на стороне Украины", тем самым загоняя Украину в ловушку признания Крыма - российским.

"Мы получили российскую ноту, когда практически было исчерпано выделенное для них время на выполнение решения трибунала по пленным морякам. По решению суда россияне должны были немедленно и без каких-либо условий освободить наших моряков. В то же время Москва потребовала, чтобы мы придерживались решений российских судов. Будто мы должны представить, что наши моряки могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Конечно, это стало бы мегаослаблением нашей позиции по оккупированному Крыму и реальным ударом по искам против России в судах. Есть эксперты, подсчитавшие, что России придется выплатить более $10 млрд по этим искам. Я считаю, что еще больше", - рассказал он.

По его словам, МИД руководствовался директивами президента, которые "никто не отменял".

"По этим директивам мы действовали. По этим директивам мы одержали победу в Международном трибунале. В них прописана международно-правовая позиция, в том числе в рамках трибунала. Нота России затрагивает международно-правовые вопросы? Затрагивает. В рамках трибунала, где мы работаем? В рамках трибунала. Вот мы и подготовили международно-правовое обоснование, почему это не сработает - опозорит моряков, Украину, нас всех", - сказал министр.

Он отметил, что МИД Украины не хотело дать фору Путину на G20 делать вид, что вопрос якобы решен и мяч "на поле украинцев".

"Мы начали готовить детальную юридическую позицию. Нам нужна была соответствующая реакция на встречах Путин-Трамп, Путин-Меркель. И после этого мы планировали подготовить обстоятельную позицию по этой теме. То есть по определению все были убеждены, что мы действуем правильно, основываясь на согласованной юридической позиции, которой мы всегда придерживались и которая всегда была для нас фундаментальным ориентиром", - добавил Климкин.

Он также подчеркнул, что в ноте было упомянуто о том, что МИД готово работать в рамках действующих для Украины и России международно-правовых документов.

Напомним, на брифинге 27 июня Зеленский раскритиковал действия украинского внешнеполитического ведомства по коммуникации с РФ по вопросу украинских моряков.

Накануне МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

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Источник: korrespondent.net