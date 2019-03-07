Избран новый глава Европарламента

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли избран новым председателем Европарламента. Об этом сообщил глава ЕП предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в Страсбурге в среду, 3 июля.
Во втором туре за Сассоли проголосовали 345 евродепутатов. При этом общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667.
После объявления результатов голосования, Антонио Таяни пригласил победителя выборов занять председательское кресло.
Давид-Мария Сассоли представляет союз партий социалистической направленности – Прогрессивный альянс социалистов и демократов.
Напомним, на пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата – из Германии, Испании, Италии и Чехии. Для победы кандидату нужно было получить абсолютное большинство.
Накануне стало известно, что на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты, кроме главы Европарламента.
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Источник: korrespondent.net
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