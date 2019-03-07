Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2019, среда, 15:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
03. 07. 2019

Избран новый глава Европарламента

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли избран новым председателем Европарламента. Об этом сообщил глава ЕП предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в Страсбурге в среду, 3 июля.

Во втором туре за Сассоли проголосовали 345 евродепутатов. При этом общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667.

После объявления результатов голосования, Антонио Таяни пригласил победителя выборов занять председательское кресло.

Давид-Мария Сассоли представляет союз партий социалистической направленности – Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

Напомним, на пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата – из Германии, Испании, Италии и Чехии. Для победы кандидату нужно было получить абсолютное большинство.

Накануне стало известно, что на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты, кроме главы Европарламента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.