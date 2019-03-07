При Зеленском у Украины нет внешней политики - Климкин

Уходящий в "политический отпуск" министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал команду президента Владимира Зеленского за отсутствие стратегии внешней политики Украины. О своем недовольстве он рассказал в интервью изданию Liga.

Министр отметил, что с момента вступления Зеленского в должность у него практически не было коммуникации с командой президента.

"Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии", - сказал министр.

"Во внешней политике нам нужно и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. В принципе нет внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля) я буду в отпуске. Нет проблем", - сказал он.

Также Климкин объяснил суть конфликта с Зеленским из-за обмена нотами с Россией по делу о моряках.

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Источник: korrespondent.net