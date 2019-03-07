Президент Ирана объяснил сокращение обязательств по ядерной сделке

Сокращение обязательств Ирана в рамках ядерной сделки связано со стремлением сохранить ее. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, сообщает РИА Новости в среду, 3 июля.

"Сокращение Ираном обязательств не направлено против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а призвано сохранить СВПД, поскольку мы убеждены, что без этих шагов СВПД исчезнет", – заверил Роухани.

При этом он подтвердил, что Иран вернется к полному выполнению обязательств, от которых он временно отказался, как только стороны сделки сделают то же самое. Это касается, по его словам, в том числе ранее преодоленного порога по запасам низкообогащенного урана в стране.

Несколькими днями ранее Иран перевел в практическую плоскость первую часть своего обещания не соблюдать предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил указанную цифру.

Роухани также подчеркнул, что Тегеран предпринимает меры в отношении ядерной сделки, не поддаваясь эмоциям, а исключительно по рациональным и разумным соображениям, отметив, что Иран ничего не предпринимал после выхода США из ядерной сделки в течение года, что, по его словам, является "стратегическим терпением".

Президент Ирана напомнил, что Тегеран намерен с 7 июля отказаться от выполнения обязательств по ядерной сделке, связанных с уровнем обогащения урана в 3,67%, и превысить его до уровня, необходимого стране, а также предпринять шаги по реактору в Араке.

При этом в Тегеране подчеркивали, что СВПД дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Напомним, в середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки – через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

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Источник: korrespondent.net