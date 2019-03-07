Украинцы назвали реформы, которые хотят увидеть в первую очередь

Украинцы считают, что в первую очередь новое правительство должно провести антикоррупционную, медицинскую, пенсионную реформы, а также реформы органов правопорядка и люстрации чиновников. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива в среду, 3 июля.

За антикоррупционную реформу выступают 63%опрошенных граждан, здравоохранения - 57%, пенсионную реформу и реформу системы социальной защиты - 52%, реформу органов правопорядка - судов, прокуратуры, полиции - 37%, люстрации чиновников - 33%.

Эти пять реформ признаны первоочередными во всех регионах Украины, однако есть определенные различия в признании первоочередности реформ избирателями разных политических сил.

В частности, избиратели Слуги народа, Европейской солидарности и Голоса считают, что в первую очередь в Украине следует проводить именно антикоррупционную реформу (69%, 69% и 76% соответственно), в Батькивщине приоритет отдают пенсионной реформе и реформе системы соцзащиты (63%), а избиратели Оппозиционного платформы - За жизнь - реформе здравоохранения (66,5%).

Кроме того, избиратели партий Голос (86%), Европейская солидарность (85%), Слуга народа (62%), Батькивщина (59%) считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Европейскому Союзу.

Избиратели партии Оппозиционная платформа - За жизнь предпочитают или присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%) или неприсоединение ни в Европейский, ни в Евразийский союзы (44%).

Отмечается, что избиратели партий Европейская солидарность (80%), Голос (75%), Слуга народа (47%), Батькивщина (47%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины был бы вступление в НАТО.

Избиратели партии Оппозиционная платформа - За жизнь предпочитают или внеблоковой статус (50%) или военный союз с Россией и другими странами СНГ (25%).

Как сообщалось ранее, в Раду могут попасть пять партий.

Вступление в НАТО поддерживают более 50% украинцев

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Источник: korrespondent.net