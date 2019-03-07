Путин утвердил выход из ракетного договора

Президент России Владимир Путин в среду, 3 июля, подписал закон о приостановлении Москвой действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Претензии США связаны с российской ракетой 9М729.

Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

Ожидается, что действие договора прекратится 2 августа.

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Источник: korrespondent.net