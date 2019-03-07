Самая секретная. Что случилось на подлодке ВМФ РФ

На подводной лодке российского Северного флота погибли 14 моряков. Смерть наступила от отравления продуктами горения. Минобороны РФ не раскрывает тип "научно-исследовательского глубоговодного аппарата" и имена погибших.

СМИ пишут, что возгорание произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки АС-12, известной как Лошарик, который исполюзуют для исследований и манипуляций с объектами на дне океана. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что известно о ЧП в Баренцевом море

2 июля стало известно, что в Баренцевом море накануне вечером на секретной подлодке во время батиметрического измерения - съемки профиля морского дна - произошел пожар, в котором погибли 14 моряков. Среди них - семь капитанов первого ранга и два героя России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июня рассказал, что часть экипажа удалось спасти. Сколько именно человек выжили, он не уточнил. Он сказал, что все находившиеся в аппарате подводники были уникальными военными специалистами и проводили "важные исследования по изучению гидросферы Земли".

По словам Шойгу, экипаж глубоководного аппарата предотвратил распространение пожара на весь корабль. Первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский специалист. Моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - сказал Шойгу.

СМИ пишут, что медики борятся за жизнь еще как минимум пятерых моряков. Причем у некоторых из них помимо отравления угарным газом зафиксированы контузии, что может сведетельствовать о взрыве.

Минобороны России сообщает, что радиационного заражения акватории не произошло. Агентство радиационной и ядерной безопасности Норвегии "не нашло аномально высоких показателей".

Власти сообщили, что моряки были закреплены за воинской частью из Санкт-Петербурга. СМИ пишут, что они служили в войсковой части № 45707в Петергофе, пригороде Петербурга.

Глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе Североморск в Мурманской области.

В РБК назвали имена некоторых погибших: командир подлодки, капитан первого ранга Денис Долонский; испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин; капитан первого ранга Андрей Воскресенский; капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели моряков "относится к категории гостайны", не раскрывается в интересах госбезопасности, и это "абсолютно нормальная практика".

Версии катастрофы на подлодке

По мнению источника Коммерсанта, ЧП могут квалифицировать как нарушение правил кораблевождения, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия и халатность, приведшую к жертвам.

Самые вероятные и часто встречающиеся причины возгорания на подлодках - возгорание проводки и другие технические неисправности, говорят эксперты.

Портал СеверПост нашел очевидцев аварии в Баренцевом море - ими оказались рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива.

Они рассказали, что вечером 1 июля около 21.30 видели, как на поверхность моря поднялась большая подлодка, к которой вскоре подошли военный корабль и два буксира.

На палубах они заметили "бегающих и суетящихся" людей. По словам рыбаков, лодка шла быстро, из-за чего они решили, что аварии нет.

"Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", - добавил один из очевидцев.

Последняя авария на подводном флоте России произошла осенью 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке Нерпа унесла жизни 20 человек, еще 21 человек пострадал.

ЧП произошло во время заводских ходовых испытаний подлодки в Японском море. Из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения в отсеки лодки стал поступать газ фреон.

Самой крупной в новейшей истории стала гибель АПЛ Курск 12 августа 2000 года. Подлодка затонул в Баренцевом море в 137 километрах от Североморска, тогда погибли 118 моряков-подводников. Катастрофа произошла на борту подлодки во время учений.

В отчете правительственной комиссии говорилось, что в торпедном аппарате №4 произошел взрыв из-за утечки компонентов топлива торпеды, после чего взорвались стеллажи с другими торпедами.

Чем занимается Лошарик

Почти все российские СМИ и эксперты сошлись на мнении, что аварию потерпела атомная глубоководная подводная лодка АС-12 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившая неофициальное название Лошарик.

Об этой подлодке не известно почти ничего, а любая информация в открытых источниках содержит оговорки о том, что это только предположительные сведения.

АС-12 получил свое неофициальное название Лошарик из-за специфической формы корпуса, представляющего собой несколько соединенных друг с другом титановых сфер. Подлодка способна погружаться, по неподтвержденным данным, на глубину от трех до шести километров.

Она оснащена различным оборудованием для глубоководных работ и, в частности, использовалась для забора проб грунта в районе хребта Ломоносова для подготовки заявки на расширение границ российского континентального шельфа в Арктике.

В 2015 году автомобильное издание Top Gear, проводя фотосессию на берегу Баренцева моря, случайно сфотографировало подлодку, которую стало принято считать изображением Лошарика.

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Упоминание подводного аппарата Лошарик содержится в докладе, подготовленном в 2016 году главный инженером научно-технологического подразделения Командования воздушно-космической обороны США и Северного командования Вооруженных сил США Робом Брюннером.

Доклад находится в открытом доступе. В нем перечисляются направления, представляющие интерес для вооруженных сил США в 2018-2022 годах.

Среди этих направлений - наблюдение за происходящим под поверхностью моря. В презентации сказано, что научно-техническое подразделение занято разработкой средств, которые позволят улучшить способности по обнаружению объектов в море. На этом слайде размещены два изображения, первое из них - изображение Losharik SSAN с подписью "Обнаружение / отслеживание "темных" целей".

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Источник: korrespondent.net