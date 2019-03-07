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03. 07. 2019

Украинцы тратят на лекарства $73 на человека в год, – исследование

Жители Украины в 2018 году потратили на лекарства в среднем $73 на человека, тогда как в 2016 году этот показатель составлял $54. Об этом говорится в инфографическом справочнике Фармацевтика Украины 2019, подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании Дарница, юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

В справочнике отмечается, что в странах Европы расходы на лекарства существенно выше, чем в Украине. В Эстонии этот показатель составляет $258, в Португалии – $279, в Швеции – $509, в Норвегии – $613, в Исландии – $764.

Авторы исследования обращают внимание, что 99% расходов на лекарственные средства в аптечном сегменте финансирует непосредственно население Украины. В то же время, странах Европы существенная часть расходов покрывается за счет медицинской страховки и государственных программ. Таким образом, факторами роста потребления лекарств в Украине могут стать государственное финансирование и развитие страхования.

"Рост потребления в ближайшие годы обеспечат не только растущие доходы украинцев. 99% препаратов граждане Украины покупают за собственные деньги. В то же время, в США и Евросоюзе большую часть расходов на лекарства покрывает страхование и государственные программы поддержки здравоохранения", - отмечает глава совета директоров Дарница Груп Дмитрий Шимкив.

"В Украине фармацевтика могла бы быть еще более заметной, если бы государство сделало ставку на индустрии с высокой добавленной стоимостью. Пока же есть факторы, сдерживающие рост отрасли, в частности, высокое налогообложение. Налоговая нагрузка на отрасль в пять раз больше, чем на добывающую промышленность, и в 18 раз больше, чем на сельское хозяйство", - прокомментировал генеральный директор компании Top Lead Станислав Шум.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины подписал договоры на 6,6 млрд гривен с международными организациями о закупке лекарственных средств и медизделий за счет госбюджета.

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Источник: korrespondent.net

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