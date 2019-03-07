В Украине презентовали детскую игру о НАТО

В ноябре 2019 года в Украине выпустят настольную игру НАТО-Украина, которая позволит говорить об Альянсе в доступной форме. Об этом заявила в ходе презентации концепции руководитель проекта Ольга Иванова.

По ее словам, игра поможет детям и молодежи узнать о позитивных изменениях, которые принесет сотрудничество с альянсом.

Первые 57 экземпляров игры передадут в учебные заведения, уточнила она. Иванова также добавила, что проект финансирует посольство Великобритании на Украине.

В свою очередь, директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова высказала мнение, что подобные игры позволят развеять мифы о Североатлантическом альянсе.

"Есть много стереотипов о НАТО, о том, что альянс является военным агрессивным блоком, что решение в НАТО принимают только США", - отметила она.

Ранее сообщалось, что вступление в НАТО поддерживают более 50% украинцев. Против вступления Украины в Североатлантический альянс выступают 31% опрошенных граждан.

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Источник: korrespondent.net