В Кривом Роге во время урагана погибли три человека - СМИ

В городе Кривой Рог в результате урагана погибли три человека. Об этом сообщает местное издание Рудана в среду, 3 июля.

Так, сегодня утром на улице Содружества погиб пожилой мужчина. По предварительной информации, его ударило током, когда он возился проводов электросети.

Тело другого криворожца нашли на Юбилейной. А третьего погибшего обнаружили в Долгинцевском районе, – говорится в сообщении.

В свою очередь сайт 0564 сообщает, что еще несколько человек пострадали, получив, в том числе, и переломы.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге и Днепре из-за урагана задержались в пути около десяти поездов. На станциях из-за непогоды отсутствовало напряжение в контактной сети. В итоге электропоезда пустили под теплотягой.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды в Украине были обесточены более 500 населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net