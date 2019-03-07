В НАТО назвали цель учений в Черном море

Корабли НАТО, прибывшие в акваторию Черного моря, планируют отрабатывать задачи по патрулированию, оперативной совместимости с союзниками, а также участвовать в учениях Си Бриз-2019. Об этом сообщило морское командование НАТО.

"Патрулирование Черного моря – отличная возможность для наших моряков отточить свое мастерство, попрактиковаться в совместной работе, а также укрепить прочные связи НАТО, которые связывают наши союзные и партнерские страны", – заявил командующий Джозе Курц из ВМС Канады.

По мнению представителей ВМС альянса, хотя Украина не входит в НАТО, она демонстрирует "твердую приверженность международной безопасности" и выступает "ценным партнером".

В составе группы кораблей – канадский фрегат HMCS Toronto, турецкий фрегат TCG Turgutreis и британский HMS Duncan, позже к ним присоединится румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.

Как сообщалось, военно-морские учения Sea Breeze-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Источник: korrespondent.net